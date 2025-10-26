مفوضية حقوق الإنسان: الطريق ما زال طويلاً لتلبية احتياجات سكان غزة

فلسطين اليوم- غزة

قال مدير مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن الوضع الإنساني في قطاع غزة لا يزال بالغ الصعوبة، مؤكداً أن الجهود المبذولة حتى الآن لم تحقق الأهداف المرجوة في تلبية احتياجات السكان المنكوبين.

وأضاف المسؤول الأممي في تصريح صحفي، اليوم الأحد، أن "الوصول إلى من يحتاجون للمساعدة داخل القطاع لا يزال يشكّل تحدياً كبيراً"، مشدداً على أن ما تم تقديمه من دعم وإغاثة "غير كافٍ ولا يرقى إلى مستوى الكارثة التي يعيشها سكان غزة".

وأشار إلى أن المجتمع الدولي أمامه "طريق طويل" لتأمين الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين في القطاع، داعياً إلى مضاعفة الجهود وتكثيف الدعم الإنساني العاجل، وضمان وصوله للمناطق المتضررة دون عراقيل.