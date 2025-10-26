الاحتلال يجرف أراضي المواطنين شرق الخليل

فلسطين اليوم

أكدت مصادر صحفية فلسطينية، مساء اليوم السبت26/10/2025م، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، شرعت صباح اليوم، بتجريف مساحات كبيرة من أراضي المواطنين في محيط جبل جويحان شرق الخليل.

وبحسب المصادر، فإن عددا من آليات الاحتلال شرعت بتجريف أراضي المواطنين في جبل جويحان بمنطقة البويرة شرق الخليل، تمهيدا للاستيلاء عليها لصالح توسعه الاستيطاني.

وكانت مجموعات من المستعمرين، أقامت بحماية من قوات الاحتلال، بيوتا خشبية لغاية السكن على قمة جبل جويحان منذ عدة سنوات، يقومون في بعض الأوقات بزيارتها ويؤدون طقوسا تلمودية في المكان.

ويشار إلى أن تلك المنطقة المرتفعة والمشرفة على مساحات واسعة من شرق الخليل تتعرض إلى اقتحامات مستمرة من قبل المستعمرين بحماية من قوات الاحتلال، ارتفعت وتيرتها بشكل كبير في الآونة الأخيرة.