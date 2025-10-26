شهيد في غارة إسرائيلية على بلدة الناقورة جنوبي لبنان

فلسطين اليوم

أفادت وزارة الصحة في لبنان، اليوم الأحد، باستشهاد لبناني في غارة نفّذتها مسيّرة تابعة لكيان الاحتلال الإسرائيلي، مستهدفة سيارة في بلدة الناقورة، قضاء صور جنوبي لبنان.

وأفادت مراسلة الميادين في جنوب لبنان بإصابة لبناني في بلدة عيترون قضاء بنت جبيل بانفجار جسم مشبوه من مخلفات الاحتلال، الأمر الذي أكّدته وزارة الصحة اللبنانية.

وفي السياق نفسه، ذكرت الميادين، أنّ مسيّرة إسرائيلية ألقت فجراً قنبلة على حفارة في بلدة بليدا، ما أدى إلى إعطابها، بينما أطلق موقع الاحتلال في "مزرعة فشكول" في مزارع شبعا المحتلة رشقات رشاشة باتجاه الأودية المحيطة.

كما أفادت أنّ محلقة إسرائيلية ألقت للمرّة الثانية قنبلة صوتية باتجاه عدد من المزارعين في بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان، في انتهاك جديد للسيادة اللبنانية وتصعيد ميداني متواصل عند الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة.

وتأتي هذه الاعتداءات في سياق التصعيد الإسرائيلي المتواصل ضد القرى والبلدات الجنوبية، إذ استشهد لبناني وجرح آخر، أمس السبت، من جراء غارة نفذتها مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة حاروف بقضاء النبطية جنوبي لبنان.

وتستمر الاعتداءات الإسرائيلية على سيادة لبنان، في خرقٍ واضح للقرار الأممي 1701، وإعلان وقف الأعمال العدائية في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، والتي طالت مناطق الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت.