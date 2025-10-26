لجان المقاومة: ادعاءات الاحتلال بشأن عدم التزام المقاومة بالاتفاق كاذبة ومضللة

فلسطين اليوم

أكدت لجان المقاومة في فلسطين، اليوم السبت26/10/2025م، أن مواصلة العدو الصهيوني خروقاته المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه برعاية الوسطاء تحت ادعاءات واهية وكاذبة ومضللة يكشف النوايا الخبيثة لدى قادة الكيان الصهيوني .

وقالت اللجان في تصريح صحفي:" إن العدو الصهيوني يتحمل كامل المسؤولية عن تبعات الاستهداف الذي تعرض له أحد قادة سرايا القدس أمس وسط قطاع غزة"، داعية الوسطاء للضغط على الكيان الصهيوني لإلزامه بتنفيذ بنود الاتفاق الذي تم توقيعه وإجباره على الوفاء بالتزاماته وفي مقدمتها الالتزام التام بوقف القتل والمجازر وسياسة الاغتيالات .

وأمس الأحد، زعم جيش الاحتلال "الإسرائيلي" استهداف عنصرا من الجهاد الإسلامي خطط لتنفيذ هجوم ضد قواته على المدى القريب.

ومنذ دخول وقف اطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ يواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" اختراقه عبر استهداف منازل المواطنين واستهدافهم في مكان سكناهم، فضلا عن مماطلته في تنفيذ شروط الاتفاق ومنها فتح معبر رفح وإدخال المساعدات الإنسانية.

يشار إلى أن وقف اطلاق النار دخل حيز التنفيذ يوم الـ10 من أكتوبر الجاري، بعد موافقة الطرف الفلسطيني "حماس وفصائل المقاومة" والطرف "الإسرائيلي" لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمعروفة بـ"خطة السلام".