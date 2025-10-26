"حماس" تحذر: التساهل الدولي مع خروقات الاحتلال قد يعيد الأوضاع إلى مربع التصعيد

فلسطين اليوم

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم السبت26/10/2025م، أن الاحتلال يصرّ على مواصلة خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم برعاية دولية

وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم في تصريحات متلفزة:" إن الاحتلال يصرّ على مواصلة خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم برعاية دولية"، مؤكداً أن 90 شهيداً سقطوا جراء انتهاكات الاحتلال منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار

وأضاف:" نجري اتصالات مكثفة ومتواصلة مع الوسطاء لاطلاعهم على تفاصيل انتهاكات الاحتلال"، محذرا من أن التساهل الدولي مع خروقات الاحتلال قد يعيد الأوضاع إلى مربع التصعيد.

وأوضح أن الاحتلال يرفض السماح لوكالة أونروا القيام بدورها الإنساني في قطاع غزة، مبيناً أن المطلوب اليوم تدفق مستمر ومنظم للمساعدات الإنسانية بإشراف مؤسسات أممية مختصة

ومنذ دخول وقف اطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ يواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" اختراقه عبر استهداف منازل المواطنين واستهدافهم في مكان سكناهم، فضلا عن مماطلته في تنفيذ شروط الاتفاق ومنها فتح معبر رفح وإدخال المساعدات الإنسانية.

يشار إلى أن وقف اطلاق النار دخل حيز التنفيذ يوم الـ10 من أكتوبر الجاري، بعد موافقة الطرف الفلسطيني "حماس وفصائل المقاومة" والطرف "الإسرائيلي" لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمعروفة بـ"خطة السلام".