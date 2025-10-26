أطباء بلا حدود:"إسرائيل" تواصل استخدام المساعدات كسلاح حرب ضد غزة

فلسطين اليوم

قالت منسقة مشروع منظمة أطباء بلا حدود في غزة كارولين ويلمِن، اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025 إن الأوضاع الإنسانية في غزة لم تتحسن كثيرا، إذ لا يزال نقص المياه والمأوى قائما.

فرق المنظمة تواصل تسجيل حالات سوء تغذية حاد بين الأطفال دون الخامسة والحوامل، وتقديم الخدمات الصحية اليومية ما زال صعباً جداً رغم وقف إطلاق النار.

أشارت ويلمن إلى أن الهجمات الإسرائيلية على القطاع انخفضت بشكل كبير منذ بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، لكن الجيش الإسرائيلي شنّ هجوما واسعا في 19 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.