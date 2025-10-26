مستوطنون يواصلون تخريب أراضي الزيتون جنوب الضفة المحتلة

فلسطين اليوم

أقدم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025، على قطع العشرات من أشجار الزيتون في قرية المنيا جنوب مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن مستوطنين قطعوا أشجار الزيتون المزروعة على مساحة تقدر بنحو دونمين في منطقة "القرم" بقرية المنيا، وتعود ملكيتها للمواطن محمود جبارين.

بينت أن الهجوم مرتبط باعتداء بالضرب نفذه مستوطنون أمس السبت، على المواطن جبارين، أدى إلى إصابته بكسر في يده، قبل أن تقوم قوات إسرائيلية باعتقاله.

ويتزامن هذا مع تصاعد ملحوظ في اعتداءات المستوطنين بالضفة الغربية مع حلول موسم قطف الزيتون الذي يبدأ عادة في الثلث الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول كل عام.

وفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، نفذ المستوطنون 7154 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة في عامي الإبادة بغزة.

تسببت هذه الاعتداءات في استشهاد 33 مواطنا، وتهجير 33 تجمعا بدويا فلسطينيا، كما أقاموا 114 بؤرة استيطانية.

تندرج اعتداءات المستوطنين ضمن موجة تصعيد إسرائيلية واسعة في الضفة الغربية، أسفرت خلال العامين الماضيين عن مقتل 1057 فلسطينيا وإصابة نحو 10 آلاف آخرين.

إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألف شخص بينهم 1600 طفل.

بدأت إسرائيل في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة استمرت عامين، أسفرت عن مقتل 68 ألفا و519 فلسطينيا، وإصابة 170 ألفا و382 آخرين.