متجاوزا الخط الأصفر.. الصليب الأحمر يبحث عن جثامين الأسرى "الإسرائيليين" شرق غزة

فلسطين اليوم

من المقرر أن يتوجه فريق من الصليب الأحمر، اليوم الأحد26/10/2025م، إلى الخط الأصفر شرقي مدينة غزة بحثا عن جثث الأسرى "الإسرائيليين".

وقدرت مصادر لـ"قناة الجزيرة" أن يتوجه الفريق مساء اليوم إلى الخط الأصفر شرقي مدينة غزة تحديدا حيي"الشجاعية والتفاح" للبحث عن جثث أسرى "إسرائيليين".

وتواصل المقاومة الفلسطينية، التزامها الكامل في تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف اطلاق النار والقاضي بتسليم المقاومة الأسرى الإسرائيليين الاحياء والاموات، في المقابل يواصل الاحتلال انتهاك الاتفاق فيواصل منع ادخال المساعدات الإنسانية ويواصل اغلاق معبر رفح، فضلا عن استهدافه المتواصل لمنازل المواطنين وأماكن تواجدهم.

يشار إلى أن وقف اطلاق النار دخل حيز التنفيذ يوم الـ10 من أكتوبر الجاري، بعد موافقة الطرف الفلسطيني "حماس وفصائل المقاومة" والطرف "الإسرائيلي" لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمعروفة بـ"خطة السلام".