بلدية غزة: نحتاج إلى 250 آلية تشغيلية لتعزيز عمل البلديات

فلسطين اليوم

أعلنت بلدية غزة اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025، أنها بحاجة ماسة إلى 250 آلية تشغيلية لتعزيز عمل البلديات في القطاع، في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها نتيجة منع دخول المعدات والآليات اللازمة حتى الآن.

وقال رئيس بلدية غزة يحيى السراج في تصريح صحفي، إن عدم دخول الآليات يعرقل بشكل كبير قدرة البلديات على أداء مهامها الأساسية، مشيرًا إلى أن الأعمال الجارية حاليًا محدودة وجزئية وتتم وفق الإمكانات المتاحة.

وأوضح السراج أن البلدية تحتاج في المرحلة الحالية إلى ألف طن من مادة الإسمنت لبناء الآبار وصيانة شبكة المياه المتضررة، لافتًا إلى أن البنية التحتية داخل البلديات والمرافق الصحية تعاني من ضعف كبير نتيجة الدمار الواسع وقلة الموارد.

وأكد رئيس البلدية أن العمل سيتواصل على مدار الساعة فور دخول المعدات والآليات اللازمة، مشددًا على أن طواقم البلدية تبذل كل ما بوسعها للاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية للسكان رغم التحديات.