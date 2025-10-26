اليونيسف: نُسابق الزمن لإنقاذ حياة الأطفال وتوسيع نطاق عملنا

فلسطين اليوم

أكد ادوارد بيجبيدير المدير الإقليمي لليونيسف، اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025، أن طواقمه تسابق الزمن لإنقاذ حياة الأطفال من التهديدات، والعمل على توسيع نطاق استجابتها في قطاع غزة.

وقال المدير الإقليمي:" نعمل على توسيع نطاق علاج سوء التغذية في مواجهة المجاعة"، مؤكداً أن مليون طفل في غزة عانوا من الأهوال اليومية للبقاء على قيد الحياة في أخطر مكان في العالم.

وبين أن أكثر من 64 ألف طفل ارتقوا أو أصيبوا وفقد أكثر من 58 ألف طفل أحد والديهم خلال حرب الإبادة في غزة، موضحاً أن طواقمه تعمل على توسيع نطاق علاج سوء التغذية في مواجهة المجاعة في غزة.

وأكد على أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وفر فرصة حيوية لبقاء الأطفال على قيد الحياة، مبيناً أن العمليات العسكرية "الإسرائيلية" في قطاع غزة أسفرت عن دمار شامل.

وتابع:" لا يمكن للكلمات والأرقام وحدها أن تنقل حجم التأثير على الأطفال في غزة وهو تأثير سيستمر لأجيال".

ودعا، سلطات الاحتلال "الإسرائيلية" إلى الفتح الفوري لجميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة.