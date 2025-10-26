آلية الاستفادة من المشاريع التشغيلية الجديدة في قطاع غزة

فلسطين اليوم

أوضحت وزارة العمل آلية الاستفادة من مشاريع تشغيلية جديدة في المحافظات الجنوبية، التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته السابقة، بقيمة إجمالية تقارب 3.1 مليون دولار ويورو، وتستهدف حوالي 1082 مستفيدا من فئة الخريجين والعمال المهرة وغير المهرة، في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والقطاع الخاص.

وأكدت وزيرة العمل إيناس العطاري، أن تنفيذ هذه المشاريع يأتي ضمن جهود الحكومة لتعزيز صمود المواطنين، بتوفير فرص تشغيلية، ودعم الاقتصاد الفلسطيني، لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال توفير فرص تشغيل مؤقتة ومستدامة تراعي الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وتسهم في تمكين فئات الشباب والنساء والخريجين من تحسين ظروفهم المعيشية.

وأوضحت أن المشاريع التي تم اقرارها تتوزع على النحو التالي:

1. مشروع تسهيل فرص العمل اللائق في قطاع غزة، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بقيمة 673,430 دولاراً، ويستهدف 240 مستفيداً حتى يونيو 2026.

2. مشروع مسارات من أجل التوظيف في فلسطين، بتمويل من الوكالة البلجيكية للتنمية (Enabel)، بقيمة 1,064,201 يورو، ويستفيد منه 442 شاباً وشابة في مجالات التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية حتى مارس 2026.

3. مشروع مبادرة إنعاش الأعمال، بتمويل من منظمة العمل الدولية (ILO)، بقيمة 1,342,762 دولاراً، يستهدف 400 مستفيدا من بينهم خريجون ورائدات أعمال، ويعمل على دعم 60 مشروعاً صغيراً حتى يونيو 2026.

مرفق رابط التسجيل للاستفادة من المشاريع التشغيلية من هنا