تفاصيل انهيار مبنى بغزة واستشهاد طفلة وإصابة آخرين

أكدت الإدارة العامة للدفاع المدني اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025، أن المباني المدمرة والآيلة للسقوط تهديد حقيقي لحياة الآلاف في القطاع، وهناك حاجة ماسة لإدخال معدات ثقيلة حتى نتمكن من رفع الكم الهائل من الركام.

جاء ذلك، صبيحة الإعلان عن استشهاد طفلة وإصابة آخرين جراء انهيار مبنى في مدينة غزة.

وأفادت المصادر، أن طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات استشهدت، إضافة لإصابة ثلاثة مواطنين آخرين، جرّاء انهيار مبنى لعائلة البلعاوي على ساكنيه، في حيّ الصبرة بمحيط مسجد الاستجابة، جنوب مدينة غزة.

وتشكل المباني المدمرة أو الآيلة للسقوط جراء تعرضها لقصف الاحتلال، خطرا كبيرا على حياة المواطنين، الذين يبحثون عن مأوى في ظل الدمار الكبير الذي لحق بالبنية التحتية والمباني السكنية في القطاع.

وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) قد أعلنت في وقت سابق أن أكثر من 61 مليون طن من الأنقاض تغطي مناطق واسعة من قطاع غزة، مشيرة إلى أن أحياء بأكملها مُحيت من الوجود جراء الدمار المستمر، في حين ما زالت عائلات بأكملها تبحث بين الركام عن الماء والمأوى.