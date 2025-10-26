"هأرتس": الاحتلال يُلقي كميات كبيرة من النفايات والقمامة داخل غزة

فلسطين اليوم

كشفت صحيفة "هأرتس" العبرية اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025، أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يقوم بإلقاء كميات كبيرة من النفايات والقمامة من منطقة غلاف غزة، وخاصة نفايات البناء، داخل قطاع غزة.

وأفادت الصحفية، أن معلومات وتوثيقات وصلت لها عبر عدة مقاطع فيديو صُوّرت مؤخرا، تظهر شاحنات تخرج من منطقة الغلاف وتدخل إلى داخل قطاع غزة وهي محملة بنفايات بناء، تسير الشاحنات لمسافة تتراوح بين 200 إلى 300 متر بعد السياج بالقرب من معبر كيسوفيم، وتفرغ حمولتها على جانبي الطرق، وليس في مواقع مخصّصة، قبل أن تعود فارغة إلى داخل إسرائيل.

وبينت الصحيفة، أن هذه كميات ضخمة من نفايات البناء والقمامة التي خلّفها الجيش خلال الحرب، نتيجة إنشاء عشرات القواعد والمقرات التي استخدمتها القوات كنقاط تمركز قرب الحدود، حيث أُجريت فيها أعمال بنية تحتية، وتجريف مبانٍ، وبناء أسوار وطرق وحواجز إسمنتية.

ووفق صحيفة هآرتس، فإن ضباط تحدثوا إليها قالوا إن قادة ميدانيين هم من اتخذوا قرار نقل النفايات إلى داخل القطاع، وأحدهم ذكر أنه صدرت تعليمات بالسماح بدخول شاحنات مملوكة لشركات خاصة إلى غزة، والسماح لها بإلقاء محتويات النفايات في أي مكان تراه مناسبا.