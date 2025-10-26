اقتحامات واسعة واعتقالات في الضفة المحتلة

فلسطين اليوم

شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025، حملة مداهمات واعتقالات في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية ،تخللها اقتحام للمنازل، وتفتيشها والتنكيل بأصحابها.

وفي الخليل اعتقل جيش الاحتلال 5 مواطنيين بعد اقتحام عدة أحياء بالمدينة وهم عبيدة الهيموني ، واحمد عدلي الهيموني ، ولؤي عليان دويك، ويزن خالد الجمل ، وزيد احمرو بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها.

واعتقل جيش الاحتلال الطفل محمد أحمد خروب (13 عاماً) ، وكلا من علاء ونور أبو صفية وفوزي زيد ،خلال اقتحامه مخيم الجلزون شمال رام الله.

واقتحمت قوات الاحتلال الحي الجنوبي بمدينة طولكرم ،واعتقلت المواطن شادي عودة خلال اقتحام الحي الجنوبي بمدينة طولكرم.

ونفذت قوات الاحتلال حملة مداهمات لمنازل المواطنين في مخيم عين السلطان شمال مدينة أريحا.