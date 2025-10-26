الاحتلال يطلق النار باتجاه عمال ويحتجزهم لساعات غرب بيت لحم

فلسطين اليوم

-أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، النار باتجاه مجموعة من العمال في قرية حوسان غرب بيت لحم، بالضفة المحتلة واحتجزتهم لعدة ساعات.

وأفاد مصدر محلي، أن جنود الاحتلال المتواجدين في محيط مستعمرة "بيتار عيليت" المقامة على أراضي المواطنين، أطلقوا النار باتجاه عدد من العمال أثناء تواجدهم في منطقة "عين الهوية" جنوب القرية، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأضاف المصدر أن قوات الاحتلال احتجزت العمال ميدانيًا، وأخضعتهم للتحقيق والتفتيش الدقيق، قبل أن تفرج عنهم في وقت لاحق.

وتتعمد قوات الاحتلال منذ فترة استهداف العمال أثناء توجههم إلى أماكن عملهم داخل أراضي الـ48، عبر إطلاق النار عليهم واعتقالهم ومنعهم من الوصول إلى أماكن عملهم.