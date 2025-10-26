نشر قوات أممية في قطاع غزة على طاولة الوسطاء في قطر اليوم وحماس تؤكد موافقتها

فلسطين اليوم

من المقرر، أن تجري الدول الوسيطة في اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025، مباحثات في قطر بشأن نشر قوة "حفظ سلام" دولية في غزة وفق تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو.

ورغم استمرار خروقات الاحتلال الإسرائيلي، إلا أنّ اتفاق وقف إطلاق النار لا يزال صامداً في القطاع المحاصر، وسط جهود دولية لمنع انهياره، والمضي إلى المراحل التالية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي قال، مساء أمس السبت، إنّ جهود إرساء الاستقرار في غزة تحرز تقدماً، وإن قوة دولية ستُنشر بالقطاع قريباً، وذلك عقب اجتماعه مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال توقف للتزود بالوقود في الدوحة.

بدوره، قال رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية إن الحركة تقبل نشر قوات أممية "كقوات فصل ومراقبة للحدود ومتابعة لوقف إطلاق النار" في القطاع، لافتاً إلى أن مسألة سلاح المقاومة لا تزال موضع نقاش مع الفصائل الفلسطينية والوسطاء.

وأضاف الحية في لقاء مع قناة "الجزيرة" ليل السبت - الأحد، قائلاً إن حركة حماس توافقت مع كل الفصائل على مسألة القوات الأممية، وإن مهمة الهيئة الأممية إعادة الإعمار في غزة. وبخصوص سلاح المقاومة، قال إنه "مرتبط بوجود الاحتلال والعدوان، وإذا انتهى الاحتلال فسيؤول هذا السلاح إلى الدولة"، مضيفاً أن هذا الملف لا يزال موضع نقاش مع الفصائل والوسطاء وأن "الاتفاق لا يزال في بدايته".

ويخوض الوسطاء في الأيام الأخيرة مباحثات مع أطراف الاتفاق بشأن دخول المرحلة الثانية التي تتضمن بنوداً متعلقة بإدارة قطاع غزة وتسليمها للجنة تكنوقراط، ونزع سلاح المقاومة. وقال زعيم حماس إن الحركة لا تتحفظ على أي شخصية وطنية مقيمة في غزة لإدارة القطاع، وأضاف: "نريد الذهاب للانتخابات في مقدمة لإعادة توحيد الصف الوطني".

وبشأن ملف تبادل الأسرى والجثث، أشار الحية إلى أن الحركة ستدخل إلى مناطق جديدة اليوم الأحد للبحث عن بعض جثامين أسرى الاحتلال، مضيفاً: "لن نعطي الاحتلال ذريعة لاستئناف الحرب". ولفت إلى أن الاحتلال "تعنت بشأن العديد من أسماء الأسرى الفلسطينيين، والجهود بهذا الشأن لم تنتهِ"، معتبراً أن "قضية الأسرى وطنية بامتياز ونسعى لإنهاء معاناتهم جميعاً".

وعن اللقاء المباشر الذي عقده مع المبعوثين الأميركيين، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، خلال مفاوضات شرم الشيخ، قال الحية: "قلت لويتكوف وكوشنر إن الرئيس (الأميركي دونالد) ترامب قادر على لجم الاحتلال الإسرائيلي". وأضاف: "أخبرتهما بأننا دعاة استقرار". واعتبر الحية الذي نجا من محاولة اغتيال إسرائيلية في قطر، أن العدوان الإسرائيلي على الدوحة و"الفشل الذريع وغير المسبوق في تاريخ إسرائيل شكلا انتكاسة للاحتلال".

وفي ملف المساعدات، أعرب الحية عن قلقه إزاء وتيرة دخول شاحنات الإغاثة إلى القطاع، قائلاً "الموضوع الإنساني يؤرقنا، والاحتلال لا يزال يعطل دخول المساعدات". وأضاف أن الاحتلال يعطل دخول بعض المواد إلى غزة "وكأننا لا نزال وسط الحرب". وأكد عدم رضا حماس عن حجم المساعدات، داعياً الوسطاء إلى التدخل. وقال إن "غزة تحتاج إلى 6 آلاف شاحنة مساعدات يومياً لا 600 فقط".

وشدد على أن الخروقات الإسرائيلية المستمرة منذ توقيع الاتفاق "تؤرق الناس وتعرض الاتفاق للخلل"، بحسب تعبيره. واعتبر أن "الاحتلال فشل في تحقيق أهدافه على مدى سنتين من الحرب".