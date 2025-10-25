تقرير إسرائيلي: عدد المستوطنين المهاجرين يفوق عدد العائدين

الساعة 09:50 م|25 أكتوبر 2025
مطار بن غوريون
فلسطين اليوم

ذكر تقرير صادر عن مركز المعلومات والأبحاث في الكنيست الجمعة 25 أكتوبر 2025 أن عدد المستوطنين المهاجرين  يفوق عدد العائدين.

وكشف التقرير أن عام 2020، غادر 34 ألف مستوطن قلسطين المحتلة لفترات طويلة، تلاهم أكثر من 43 ألفًا في عام 2021 بينما عاد ما بين 32 ألفًا و24 ألفًا في العامين نفسيهما على التوالي.

وشهد عام 2022 و2023 ارتفاعًا حادًا في عدد المغادرين على المدى الطويل، إذ غادر أكثر من 59 ألفًا في عام 2022، فيما ارتفع العدد إلى أكثر من 82 ألفًا خلال عام 2023.