البرغوثي: اجتماعات الفصائل بالقاهرة إيجابية وبناءة

فلسطين اليوم

قال الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي الجمعة 25 أكتوبر 2025 إن اجتماعات الفصائل الفلسطينية في القاهرة كانت إيجابية وبناءة، وناقشت بالتفصيل تطورات القضية الفلسطينية والمرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب على قطاع غزة.

وأضاف البرغوثي أن مخرجات اللقاء عكست حالة انسجام بين القوى المشاركة والجانب المصري، وأن الفصائل اتفقت على تشكيل لجنة إدارية فلسطينية خالصة لإدارة شؤون قطاع غزة.

وأوضح البرغوثي انه تم التوافق على أسماء شخصيات لتولي هذه المهمة، لكنها لن تُعلَن حاليا لحين التشاور مع الأطراف المعنية.

وأضاف الأمين العام للمبادرة الوطنية أن المجتمعين توافقوا على وجود قوات لحفظ السلام ومراقبة وقف إطلاق النار، تعتمدها الأمم المتحدة، وقال إن هذه القوات لن تكون دولية تسيطر على القطاع، بل ستنتشر تدريجيا في المناطق الفاصلة بين الفلسطينيين الاحتلال حتى حدود القطاع لضمان عدم تجدد المواجهات وانسحاب قوات الاحتلال بالكامل.

كما أوضح البرغوثي أن الاجتماعات تناولت ضرورة منع تجدد حرب الإبادة على غزة، ورفض التهجير القسري، والشروع في عملية إعادة الإعمار وأن هذه القضايا تمثل أولوية وطنية للحفاظ على صمود الفلسطينيين.