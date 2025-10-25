سرايا القدس: تصدى مقاتلونا لقوات الاحتلال بعدة محاور بطوباس

فلسطين اليوم

أعلنت سرايا القدس-كتيبة طوباس الجمعة 25 اكتوبر 2025 تصدي مقاتليها لقوات الاحتلال أثناء اقتحامها عدة محاور وإمطروا قوات الاحتلال والآليات العسكرية بزخات كثيفة من الرصاص وفق متطلبات وظروف الميدان.

وأصيب ثلاثة مواطنين بينهم طفل بجروح خطيرة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في المدينة.

وأفادت مصادر طبية بأن الطفل (14 عاما)، أصيب بالأطراف السفلى، واصفة إصابته بالخطيرة، حيث نقلته الطواقم الطبية إلى المستشفى.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة طوباس بعدد من الدوريات، وانتشر في عدة أماكن.