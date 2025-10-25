سلسلة مطاعم shock التابعة للاحتلال تغلق آخر فروعها

فلسطين اليوم

أعلنت سلسلة مطاعم Shouk الإسرائيلية في واشنطن الجمعة 25 أكتوبر 2025 إغلاق آخر فروعها هذا الشهر، بسبب احتجاجات لمقاطعة الاحتلال جراء حرب الإبادة الجماعيَّة على غزة.

وذكرت فوكس نيوز أنّ الإغلاق جاء بعد عامين من الاحتجاجات والمقاطعات المرتبطة بالحرب على غزة التي أضعفت أعمال خمسة مطاعم بشكل كبير.

وقادت مجموعة من النشطاء المحليين تُدعى DC for Palestine حملة مقاطعة ضد المطاعم، متهمةً السلسلة بأن مأكولاتها مثل الفلافل وغيرها من الأطباق تستولي على المطبخ الفلسطيني وأن أصحابها متواطئون في نظام الفصل العنصري الإسرائيلي.