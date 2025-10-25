الأمم المتحدة: غزة الأكثر خطورة على حياة الصحفيين

الساعة 06:23 م|25 أكتوبر 2025
غوتيريش
فلسطين اليوم

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة 25 أكتوبر إن 9 من كل 10 جرائم قتل صحفيين في العالم لا تزال دون حل.

وأضاف غوتيريش أن غزة هي المكان الأكثر دموية وخطورة على حياة الصحفيين، لافتا إلى أن الجميع يفقد صوته عندما يسكت الصحفيون.

ودعا غوتيريش جميع حكومات العالم إلى إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة، من أجل محاسبة الجناة ومرتكبي الجرائم وضمان أن يتمكن الصحفيون من أداء عملهم بحرية في كل مكان.