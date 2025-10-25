الأمم المتحدة: غزة الأكثر خطورة على حياة الصحفيين

فلسطين اليوم

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة 25 أكتوبر إن 9 من كل 10 جرائم قتل صحفيين في العالم لا تزال دون حل.

وأضاف غوتيريش أن غزة هي المكان الأكثر دموية وخطورة على حياة الصحفيين، لافتا إلى أن الجميع يفقد صوته عندما يسكت الصحفيون.

ودعا غوتيريش جميع حكومات العالم إلى إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة، من أجل محاسبة الجناة ومرتكبي الجرائم وضمان أن يتمكن الصحفيون من أداء عملهم بحرية في كل مكان.