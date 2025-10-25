"هند رجب": قدمنا شكوى جنائية ضد جندي ألماني ارتكب جرائم بغزة

فلسطين اليوم

أعلنت مؤسسة «هند رجب» الجمعة 25 أكتوبر 2025 أنها تواصلت مع المدعي العام الاتحادي في ألمانيا لطلب اعتقال واستجواب الجندي الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية الألمانية شمعون زوكرمان لمشاركته في الجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة.

وتتتبع المؤسسة التي تحمل اسم الطفلة هند رجب التي ارتقت في مجزرة نفذها الاحتلال في فبراير عام 2024 جنود الاحتلال ممن شاركوا في الإبادة في قطاع غزة أمام المحاكم والجهات القضائية في عدة دول.

وأوضحت المؤسسة أن جنديا إسرائيليا يدعى شاتز، وثّق أنشطته العسكرية بنشاط خلال حرب غزة على حسابه في منصة إنستغرام، وشارك العديد من الصور ومقاطع الفيديو من ساحة المعركة، مؤكدة أنه وثّق أفعاله في مناطق القتال.

وأعادت المؤسسة نشر مقاطع فيديو نشرها شاتز، والتي أظهرت مشاركته بنشاط مباشر في عمليات نسف منازل المدنيين، وهو يهتف مع أصدقائه ويحتفل بهذا التخريب.

وقالت "مؤسسة هند رجب" الثلاثاء إنها دعت المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار أوامر اعتقال بحق الجناة الـ24 الضالعين بقتل الطفلة هند رجب.

وقدمت المؤسسة ملفا إلى الجنائية الدولية في لاهاي بشأن مقتل الطفلة هند و6 من عائلتها والمسعفين اللذين هرعا لإنقاذها في حي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة مطلع عام 2024.

وأضافت المؤسسة أن الملف المكون من 120 صفحة بموجب المادة 15 يحدد مسؤولية 24 جنديا وقائدا إسرائيليا في مقتلهم.

ودعت لتوسيع التحقيق ليشمل ما تعرف بسرية "إمبراطورية مصاصي الدماء" و"الكتيبة المدرعة 52″ و"اللواء المدرع 401″.