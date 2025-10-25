حماس: نعمل بجدية لتنفيذ اتفاق شرم الشيخ بدعم من الفصائل والوسطاء

فلسطين اليوم- غزة

أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" حسام بدران أن وفد الحركة الموجود في القاهرة يتابع خطوات تنفيذ اتفاق شرم الشيخ، مشددًا على جدّية الحركة والفصائل الفلسطينية في الالتزام الكامل ببنود الاتفاق.

وأوضح بدران في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية" أن هذه الجولة تتميز بمشاركة واسعة من الفصائل الفلسطينية الرئيسة، في ظل رعاية مصرية متواصلة لجهود المصالحة والحوار الوطني، ما يعكس وحدة الموقف الفلسطيني.

وأشار إلى أن اللقاءات الثنائية والجماعية مع الفصائل أظهرت توافقًا وطنيًا شاملاً على رؤية موحدة لتنفيذ الاتفاق بما يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني، لا سيما في قطاع غزة.

وأضاف أن اتفاق شرم الشيخ هو ثمرة حوارات طويلة، ويهدف أولًا إلى وقف العدوان والمجزرة على الشعب الفلسطيني.

وأكد بدران أن الفصائل حريصة على عدم العودة إلى مربع التصعيد، وتعوّل على جهود الوسطاء، خاصة مصر، في تثبيت وقف إطلاق النار.

وشدد بدران على أن الفلسطينيين ماضون بجدية ومصداقية في تنفيذ الاتفاق حتى النهاية، مثمّنين دور الوسطاء في حماية مصالح الشعب الفلسطيني.