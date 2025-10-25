الشرطة بغزة: المخلفات الحربية تهدد حياة المواطنين بعد وقف إطلاق النار

فلسطين اليوم- غزة

أكدت المديرية العامة للشرطة في غزة أن طواقم هندسة المتفجرات تواصل منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار، جهودها في التعامل مع المخلفات الحربية والأجسام المشبوهة التي خلّفها جيش الاحتلال في المناطق المستهدفة.

وأوضحت المديرية أن الأيام الماضية شهدت عدة انفجارات نتيجة العبث بأجسام غير معروفة، ما أدى إلى إصابات بين المدنيين، بينهم أطفال، محذّرة من خطورة التعامل العشوائي مع هذه المخلفات.

ودعت الشرطة المواطنين إلى الانتباه الشديد لأبنائهم، وعدم الاقتراب أو العبث بأي جسم مشبوه يُعثر عليه بين الركام أو داخل المباني المدمرة، وشددت على ضرورة الإبلاغ الفوري عبر الجهات المختصة للحفاظ على سلامة الجميع.