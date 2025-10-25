سرايا القدس- كتيبة جنين: استهداف آليات الاحتلال بعبوات ناسفة جنوب جنين

فلسطين اليوم- جنين

أعلنت سرايا القدس - كتيبة جنين، أن مقاتليها في سرية جبع تمكنوا، مساء اليوم السبت، من استهداف آليات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بعدد من العبوات الناسفة، خلال توغل عسكري في بلدة جبع جنوب جنين شمال الضفة الغربية.

وأكدت السرايا في بيان مقتضب، أن المقاومين أوقعوا إصابات مباشرة في صفوف القوات المتقدمة، وأجبروا الآليات على التراجع تحت نيران كثيفة.

ويأتي هذا التصعيد ضمن سلسلة من المواجهات المتواصلة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، بالتزامن مع تصاعد التوتر الميداني في قطاع غزة.