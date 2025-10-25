وزارة الصحة تصدر تنويهاً بشأن جثامين الشهداء المدفونة في ساحة الكتيبة

فلسطين اليوم- غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت، عن بدء التحضيرات لنقل جثامين الشهداء المدفونين مؤقتًا في ساحة الكتيبة بمدينة غزة إلى أماكن الدفن المخصصة، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وأكدت الوزارة أن إجراءات النقل ستبدأ بعد 48 ساعة من تاريخ الإعلان، داعيةً ذوي الشهداء إلى التوجه ابتداءً من يوم الأحد 26 أكتوبر 2025 ولمدة يومين، إلى موقع ساحة الكتيبة، للمساعدة في التعرف على جثامين أبنائهم والمشاركة في عملية نقلهم ودفنهم بالشكل اللائق.

وأوضحت أن الجثامين التي لم يتم التعرف على هويتها ستُسلَّم إلى وزارة الأوقاف، لاستكمال إجراءات دفنها حسب الأصول المتبعة.