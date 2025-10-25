الدفاع المدني: لا نستطيع الوصول لمواقع الاستهدفات لهذا السبب!

فلسطين اليوم- غزة

أكد مدير الدفاع المدني في محافظة خانيونس، جنوب قطاع غزة، أن طواقم الإنقاذ تواجه صعوبات بالغة في الوصول إلى مواقع الاستهدافات الإسرائيلية بسبب الدمار الواسع الذي طال معظم الطرق والممرات.

وأوضح في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل رفضه إدخال أي معدات ثقيلة أو آليات هندسية إلى القطاع، حتى لتلك المتعلقة بالبحث عن جثامين الأسرى الإسرائيليين المفقودين.

وأشار إلى أن الوضع الميداني يُعد كارثياً، وأن استمرار منع دخول الآليات والمعدات يعرقل جهود الإنقاذ وانتشال الجثامين من تحت الأنقاض، داعياً المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لتسهيل دخول المعدات اللازمة للعمل الإنساني.