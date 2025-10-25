الإعلامي الحكومي: الاحتلال يلتف على اتفاق الهدنة ويمارس الابتزاز والعقاب الجماعي

فلسطين اليوم- غزة

قال مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم السبت، إن الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أنه سمح بدخول 1100 شاحنة فقط منذ بدء الهدنة، وهو ما يشكل 15% فقط من الاحتياج اليومي المتفق عليه والمقدر بـ600 شاحنة.

وأوضح أن من بين هذه الشاحنات، لم تدخل سوى 17 شاحنة وقود من أصل 50 يوميًا، رغم أن الاتفاق نص صراحة على إدخال هذه الكمية لتلبية احتياجات القطاع.

وأضاف أن الاحتلال يمارس "ابتزازًا سياسيًا واقتصاديًا وعقابًا جماعيًا"، من خلال منع إدخال عشرات السلع الأساسية والبضائع، ما فاقم الأزمة الإنسانية والمعيشية.

وأشار إلى أن ربع مليون أسرة في غزة فقدت مصدر دخلها، أي أن أكثر من مليون ونصف مواطن باتوا بلا قدرة شرائية، في ظل شلل اقتصادي واسع وانهيار شبه كامل للبنى التحتية.

وحذر من أن استمرار هذا النهج يعمّق الكارثة الإنسانية ويقوض فرص استقرار الأوضاع في القطاع.