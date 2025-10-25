إصابات في استهداف الاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة

فلسطين اليوم

أصيب عدد من المواطنين بجروح، ظهر اليوم السبت 25 أكتوبر 2025، في استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسلونا نقلا عن مصادر طبية، بإصابة عدد من المواطنين في قصف الاحتلال مركبة مدنية لعائلة أبو طعيمة في بلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس.

وأضافت المصادر ذاتها، أن مواطنا أصيب بجروح، جراء إطلاق قوات الاحتلال النار تجاه منازل المواطنين شرق مخيم البريج.

ويتواصل قصف الاحتلال المدفعي شرق دير البلح، وعمليات نسف المباني السكنية شرق خان يونس.