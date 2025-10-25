"الأونروا": مواد الإيواء ولوازم الشتاء المخصصة للنازحين محظورة من دخول غزة

فلسطين اليوم

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا“، اليوم السبت 25 اكتوبر 2025، إن مواد الإيواء ولوازم الشتاء المخصصة للنازحين في غزة موجودة بمستودعاتها في الأردن ومصر، ولكنها ممنوعة من دخول القطاع.

وأوضحت المنظمة في منشور على منصة “إكس” أنه “مع اقتراب فصل الشتاء في غزة، تزداد حاجة الناس إلى المأوى والدفء”.

وأشارت الوكالة الأممية إلى “وجود مواد الإيواء ولوازم الشتاء للأسر النازحة في مستودعات الأونروا في الأردن ومصر”، ولكنها “ممنوعة من الدخول” إلى القطاع المحاصر.

وأكدت على ضرورة استئناف السماح للأونروا بإيصال المساعدات الإنسانية داخل القطاع، خاصة مع بدء المرحلة الأولى من اتفاق لوقف النار في غزة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

والخميس، نقلت هيئة البث العبرية عن مسؤول حكومي رفيع (لم تسمّه)، قوله إن “إسرائيل لا تنوي السماح للأونروا بالعودة إلى العمل في غزة، رغم قرار المحكمة الدولية” الذي طالب تل أبيب بالسماح للوكالة بمواصلة نشاطها في القطاع.

ومساء الأربعاء، قالت محكمة العدل الدولية إن فلسطينيي قطاع غزة “لم يتلقوا إمدادات كافية” من المساعدات، وقضت بإلزام إسرائيل بالسماح وتسهيل وصولها إلى القطاع ووقف استخدام التجويع سلاحا في الحرب.

جاء ذلك في رأي استشاري قانوني غير ملزم أصدرته المحكمة بشأن التزامات إسرائيل في غزة والضفة الغربية المحتلة، بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/ كانون الأول 2024.

وعلى مدى عامين، ارتكبت إسرائيل إبادة جماعية في غزة خلفت 68 ألفا و280 شهيدا فلسطينيا، و170 ألفا و375 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا واسعا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية في القطاع.