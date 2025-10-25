الإعلام العبري: واشنطن تعرقل تحرك "إسرائيل" بشأن إعادة الجثامين من غزة

فلسطين اليوم

قالت هيئة البث العبرية اليوم السبت 25 اكتوبر2025, إن واشنطن تمنع "تل أبيب" من اتخاذ "خطوات عقابية" ردا توقف إعادة جثامين بقية الأسرى من قطاع غزة، متوقعة إطلاق حركة حماس دفعة جديدة من رفات الأسرى.

يأتي ذلك في حين سلمت “حماس” منذ سريان صفقة تبادل الأسرى واتفاق وقف النار في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري جثامين 16 أسيرا من بين 28 غالبيتهم "إسرائيليون".

وأكدت "حماس" في أكثر من مناسبة أنها تسعى "لإغلاق الملف" وتحتاج وقتا ومعدات متطورة وآليات ثقيلة لإخراج بقية الجثامين.

ونقلت الهيئة في تقرير لها عن مصادر مطلعة لم تسمها: “تمنع الولايات المتحدة "إسرائيل" من فرض عقوبات أو اتخاذ أي خطوات في هذه المرحلة ردا على عدم إعادة المختطفين القتلى"، دون تعليق "إسرائيلي" رسمي على ذلك.

وزعمت المصادر "الاسرائيلية" أن لدى حماس "خيارا" لإعادة جثامين الأسرى المقتولين، لكنها “لم تفعل ذلك منذ مساء الثلاثاء” حيث أفرجت وقتها عن جثتي أسيرين.