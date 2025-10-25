وصول 19 شهيداً إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 48 ساعة الماضية

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت 25 أكتوبر 2025، عن وصول 19 شهيداً "بينهم 4 نتيجة استهداف مباشر، و15 انتشال"، و7 إصابات إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وقالت الصحة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة: "لا يزال عدد م".ن الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة

وأفادت، بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 68,519 شهيدًا 170,382 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وبيّنت، أنه منذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر 2025)، فقد بلغ إجمالي الشهداء: 93، وارتفع إجمالي الإصابات إلى: 324 فيما تم انتشال 464 جثماناً.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه إضافة عدد 220 شهيداً للإحصائية التراكمية للشهداء، ممن تم اكتمال بياناتهم واعتمادها من اللجنة القضائية المتابعة لملف التبليغات والمفقودين من تاريخ 17/10/2025 الى 24/10/2025

وأوضحت، أنه تم التعرف حتى الان على 64 جثماناً من أصل 195 جثماناً، من الجثامين المفرج عنها والتي تم استلامها من قبل الاحتلال.

وأهابت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة بذوي الشهداء والمفقودين ضرورة استكمال بياناتهم عبر التسجيل في الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات ضمن سجلات وزارة الصحة:

رابط تسجيل شهداء ومفقودي الحرب على غزة