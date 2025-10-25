بلدية غزة تناشد بتوفير الاحتياجات الطارئة لإنقاذ المدينة من كارثة إنسانية

فلسطين اليوم

ناشدت بلدية غزة المنظمات الدولية والإنسانية ضرورة التحرّك العاجل لتوفير الاحتياجات الطارئة للتخفيف من الكارثة الإنسانية المتفاقمة في المدينة، في ظل النقص الحاد في المواد والمعدات الأساسية.

واوضحت البلدية , "لم تصل إلى البلدية منذ وقف إطلاق النار أيّ موادّ بناء أو آلياتٍ ثقيلة أو قطعِ غيارٍ أساسية تمكّنها من تنفيذ أعمالها الحيوية في الميدان".

وقالت البلدية إن أبرز الاحتياجات تتمثّل في مواد البناء الأساسية وعلى رأسها الإسمنت ومواد الإعمار، والآليات الثقيلة لجمع النفايات ورفع الركام، وقطع الغيار للمركبات والمولدات والمضخّات، إضافةً إلى مواسير المياه والصرف الصحي، وأجهزة الحاسوب وقطع الغيار وكوابل شبكات الحاسوب والإنترنت اللازمة لاستمرار العمل وضمان استمرارية الخدمات الحيوية في المدينة.