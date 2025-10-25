مسؤول إسرائيلي يزعم : حماس لديها 5- 8 جثث تستطيع تسليمها فوراً.. لكن!

فلسطين اليوم

نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم السبت 25 أكتوبر 2025، عن مسؤول إسرائيلي زعمه أن "تل أبيب" زودت الولايات المتحدة بمعلومات استخباراتية تزعم فيها، أن حركة حماس لديها ما بين 5-8 جثث أخرى لأسرى إسرائيليين وأنها تستطيع تسليمها فورًا.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي: "قررنا تأخير إدخال بعض البضائع ومنع فتح معبر رفح البري أقصى جنوب قطاع غزة، لتأخير حماس تسليم جثث المحتجزين في غزة".

وتضمنت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى التي دخلت حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري وفق خطة ترامب السماح بدخول 600 شاحنة مساعدات، إلا أن "إسرائيل" لم تسمح بدخول سوى 986 شاحنة منذ 10 أكتوبر الجاري وحتى الثلاثاء، وفق بيان للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

وجرى خلال المرحلة الأولى أيضا إطلاق حماس، الأسرى الإسرائيليين الأحياء العشرين، وسلمت جثامين 16 من بين 28 غالبيتهم إسرائيليون، بينما تقول "إسرائيل" إن العدد المتبقي 13، مدعية أن إحدى الجثث المستلمة لا تتطابق مع أي من أسراها.

في المقابل، أطلقت "إسرائيل" 250 أسيرا فلسطينيا محكومين بالسجن المؤبد، و1718 آخرين اعتقلتهم من قطاع غزة بعد 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ولا يزال في سجونها أكثر من 10 آلاف فلسطيني، وسلمت جثامين 195 فلسطينيا.

وأنهى الاتفاق إبادة جماعية ارتكبتها إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023 واستمرت سنتين، وأسفرت عن 68 ألفا و280 شهيداً، و170 ألفا 375 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وألحقت دمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.