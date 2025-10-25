تقرير: مخططات "إسرائيلية" للاستيلاء على أراضي في الأغوار ومحيط القدس

فلسطين اليوم

قال تقرير أعده المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، إن سلطات الاحتلال بصدد تنفيذ مخططات استعمارية جديدة للاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي في الأغوار، ومحيط مدنية القدس.

وأضاف المكتب في تقرير الاستيطان الأسبوعي الصادر، اليوم السبت 25 أكتوبر 2025، أن سلطات الاحتلال ناقشت الأسبوع الماضي خططًا لبناء 248 وحدة استعمارية في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية، وتعتزم المضي قدمًا في ستة مخططات في أربع مستعمرات، بما في ذلك 102 وحدة في مستعمرة "روتيم"، الواقعة شمال غور الأردن، ونحو 14 وحدة في "جفعات زئيف"، و4 وحدات في "شيلو"، و138 وحدة في مستعمرة "إيلي" الواقعة في عمق الضفة الغربية، في حين أعلنت عن استيلاء على اكثر من 70 دونماً، من خلال أمر وضع يد لأغراض عسكرية وأمنية، من أراضي قرى قريوت، واللبن الشرقية، والساوية، في محافظة نابلس، لصالح إقامة منطقة عازلة حول مستوطنة "عيلي" المقامة على أراضي هذه القرى الثلاث.

وأشار إلى أن "المجلس الأعلى للتخطيط" التابع لسلطات الاحتلال يعقد منذ تشرين الثاني 2024، اجتماعات أسبوعية للمضي قدمًا في مشاريع الإسكان في المستعمرات، في تحول يثير القلق بشأن عملية إقرار أسبوعية، ليس لتسهيل عملية البناء فحسب، بل وتسرّعها أيضًا، دون الخشية من ردود فعل دولية نظرا للطبيعة التراكمية، التي تجري بهدوء، والتي أسفرت منذ بداية العام الجاري 2025 إلى اقرار ما مجموعه 26078 وحدة استعمارية، وهو رقم قياسي غير مسبوق.

ونوه التقرير إلى أن الحكومة الإسرائيلية تسعى إلى تطبيع التخطيط في المستعمرات، وتقليل الاهتمام والانتقادات العامة والدولية، كما فعّلت قرارات قديمة بالاستيلاء على مئات الدونمات من أراضي قرية قلنديا، شمال القدس.

وفي الأغوار الشمالية، تم الكشف الأسبوع الماضي عن قيام المستعمرين بتسييج أكثر من أربعة آلاف دونم من الأراضي الزراعية المملوكة رسمياً لحوالي 40 عائلة فلسطينية، وتُعتبر هذه الأراضي مصنّفة كأراضي زراعية عالية الخصوبة، وهي مملوكة لأصحابها بوثائق طابو رسمية، حيث استغل المستعمرون انشغال العالم بما يجري في قطاع غزة، وحالة إغلاق الطرق والبوابات في الأغوار من قبل قوات الاحتلال، للقيام بهذا السطو اللصوصي على اراضي الفلسطينيين، وتسييج تلك المساحة الواسعة، ما يحرم الأهالي من الوصول إلى أراضيهم.

وتشهد مناطق الأغوار الشمالية تصعيدا كبيرا في وتيرة اعتداءات المستعمرين على المواطنين وممتلكاتهم، التي تتراوح ما بين مهاجمة مساكن المواطنين، وترهيبهم، والاعتداء عليهم، وتدمير ممتلكاتهم، بالإضافة إلى ملاحقتهم في المراعي، ومنعهم من دخولها، والاعتداء على مواشيهم، وسرقتها.

محافظة الخليل هي الأخرى تتعرض لسلسلة من الاعتداءات، فقد أقدمت قوات الاحتلال الأسبوع الماضي على تدمير مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في بلدة بيت أمر شمال الخليل، وشرعت بتجريف أراضٍ.

وفي مدينة الخليل، جرفت قوات الاحتلال أراضي زراعية في منطقة بئر عركة شمال غرب الخليل، وقامت بتجريف أراضٍ زراعية، وسلاسل حجرية، تصل مساحتها إلى ما يقارب الـ70 دونماً، تعود ملكيتها لعائلات الزغير، والقواسمة، واقنيبي، وغيرها.

قرية " أم الخير" في محافظة الخليل الى الشرق من مدينة يطا كان لها النصيب الأكبر من هذه الاعتداءات.

وللأسبوع الثالث على التوالي، يصعّد المستعمرون من اعتداءاتهم على المواطنين في موسم قطف الزيتون، وقد غطت اعتداءاتهم مختلف المحافظات في الضفة الغربية، حيث استهدفوا بمساعدة وحماية قوات الاحتلال المزارعين بالرصاص، والاعتداء عليهم بالضرب، وسرقة الثمار والمعدات الزراعية، بالتزامن مع توسيع عدد من البؤر الاستعمارية.

وقد وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" 71 هجومًا من قبل المستعمرين على 27 قرية في الضفة الغربية، للفترة ما بين 7 و13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، نصفها مرتبط بموسم قطف الزيتون، حيث تمثلت الهجمات بالاعتداء على المزارعين، أو بسرقة المحاصيل، أو المعدات، أو بتخريب أشجار الزيتون.

كما تواصلت انتهاكات المستعمرين خلال الفترة الواقعة من 14/10/2025 ولغاية 22/10/2025، فبلغت حسب المعطيات المتوفرة نحو 78 اعتداء، تمثلت في 23 هجوما على قاطفي الزيتون، ومنعهم من قطف الثمار، و10 حالات اقتحام أراضٍ بمواشيهم، واطلاقها بين الاشجار لمزيد من التخريب، و9 حالات استيلاء على أراضي، وتسييج بعضها، و10 اعتداءات اتلاف أشجار زيتون بين حرق وتكسير، وحرق 10 مركبات وورشة لتصليح المركبات، و6 حالات سرقة لثمار الزيتون بمواقع مختلفة، ومهاجمة 3 تجمعات بدوية لاكثر من مرة، وتوسيع شوارع وبؤر استعمارية، وهدم لخمسة منازل، ومزرعة، وبركسين، ومحل تجاري.