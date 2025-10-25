أكثر من نصف الإسرائيليين يعرضون ترشح نتنياهو للانتخابات المقبلة

فلسطين اليوم

أظهر استطلاع للرأي، أن 52 بالمئة من الإسرائيليين يعارضون ترشح حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو للانتخابات المقبلة المزمع إجراؤها عام 2026.

وبحسب الاستطلاع الذي نشرت نتائجه قناة "12" العبرية الخاصة، رأى 41 بالمئة من الإسرائيليين أنه يجب على نتنياهو خوض الانتخابات القادمة.

فيما امتنع 7 بالمئة من المستطلعة آراؤهم عن تحديد موقفهم من ترشح نتنياهو، الذي أعلن قبل نحو أسبوع عزمه خوض الانتخابات المقبلة.

وأشار الاستطلاع إلى أن نصف مؤيدي معسكر اليمين لا يعرفون من يمكن أن يخلف نتنياهو في قيادة المعسكر في حال قرر عدم الترشح.

ولم تذكر القناة الجهة التي أجرت الاستطلاع، أو مزيدا من التفاصيل عن نتائجه وبقية الأسئلة الموجهة إلى المستطلعة آراؤهم.

وفي وقت سابق الجمعة، كشف استطلاع آخر، نشرت نتائجه صحيفة "معاريف"، تراجع ائتلاف نتنياهو في الكنيست (البرلمان) بمقعدين مقارنة بالأسبوع الماضي، ليبلغ 50 مقعدا، في حال أجريت انتخابات اليوم.

ووفقا للقانون في "إسرائيل"، يلزم تشكيل الحكومة الحصول على تأييد 61 عضوا على الأقل من أعضاء الكنيست الـ 120.

وذكرت نتائج الاستطلاع أنه رغم ضعف الائتلاف الحكومي فإن معسكر المعارضة حصل على 59 معقداً دون أن يتمكن من تحقيق أغلبية، فيما حصدت الأحزاب العربية 11 مقعدا.

وتؤكد أحزاب المعارضة رفضها الدخول في أي تحالف مع الأحزاب العربية لتشكيل حكومة.

والجمعة الماضية، تحدثت هيئة البث العبرية الرسمية عن تخطيط نتنياهو لتقديم موعد الانتخابات العامة إلى يونيو/ حزيران 2026، بدلا من 3 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام ذاته، دون صدور إعلان رسمي بعد.

وتستطيع حكومة الاحتلال بتوصية من رئيسها اعلان حلّ الكنيست والتوجه إلى انتخابات مبكرة، كما يحتاج القرار إلى تصديق الرئيس الإسرائيلي.

وتولّى نتنياهو، منصب رئيس حكومة في خمس ولايات غير متتالية، ليصبح الأطول بقاء في هذا المنصب بتاريخ "إسرائيل"، وذلك رغم ملفات الفساد العديدة التي تلاحقه منذ سنوات.

وإضافة إلى محاكمته محليا، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر 2024 مذكرة باعتقال نتنياهو بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.