الاحتلال يعتقل 3 صيادين من بحر مدينة غزة بعد تدمير معداتهم

فلسطين اليوم

اعتقلت بحرية الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم السبت 25أكتوبر 2025 ، ثلاثة صيادين من بحر مدينة غزة بعد تدمير معداتهم .

يذكر أن بحرية الاحتلال تتعمد استهداف الصيادين في بحر غزة بشكل يومي بإطلاق النار عليهم، واعتقالهم، والاستيلاء على مراكبهم، ولكن بعد السابع من أكتوبر عام 2023 منعت الصيادين من ممارسة الصيد، وأعدمت الكثير منهم، ودمرت جميع القوارب، ما اضطرهم إلى الصيد تحت ظروف غاية في الخطورة، لسد احتياجات أسرهم.