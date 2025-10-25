هذه النباتات تحارب العفن وتقلّل الرطوبة بالشتاء في منزلك

فلسطين اليوم

يزداد تراكم الرطوبة داخل المنازل مع انخفاض درجات الحرارة، ما يجعل الحفاظ على بيئة جافة وخالية من العفن أكثر صعوبة.

وإلى جانب التهوية الجيدة واستخدام أجهزة إزالة الرطوبة ومسح الأسطح المبللة بسرعة، يمكن للنباتات المنزلية أن تلعب دورا فعالا في تقليل الرطوبة وتنقية الهواء بطريقة طبيعية.

وبهذا الصدد، شارك مختصون خمس نباتات شائعة تساعد على مكافحة الرطوبة والعفن، موضحا أنها لا تضيف لمسة جمالية فحسب، بل تعمل أيضا كمرشحات طبيعية للهواء، وهي:

- اللبلاب الإنجليزي

نبات متسلق دائم الخضرة يقلل الرطوبة ويرشّح جزيئات العفن المحمولة جوا. وتشير الدراسات إلى أنه قادر على إزالة ما يصل إلى 78% من العفن المحمول جوا خلال 12 ساعة، ما يجعله مفيدا بشكل خاص للحمامات والغرف الرطبة.

- زنبق السلام

يساعد على امتصاص الرطوبة وجراثيم العفن من الهواء، وتعمل أوراقه العريضة كمرشحات طبيعية. ويضفي النبات جمالا مهدئا على المنزل، لكنه سام للقطط، لذا يُنصح بالحذر واستشارة طبيب بيطري إذا تم مضغ أي جزء منه.

- نبات الثعبان

يقلل الرطوبة والسموم في الهواء ويطلق الأكسجين ليلا، ما يحسّن جودة الهواء في المنزل. ويحتاج النبات إلى القليل من العناية، لكن يجب تجنب الإفراط في الري لتفادي نمو العفن في التربة.

- سرخس بوسطن

مثالي للحمامات والغرف الرطبة، حيث يمتص الرطوبة الزائدة ويصفّي جراثيم العفن والسموم. ولضمان فعاليته، ضع النبات في أماكن جيدة التهوية مع ضوء غير مباشر وري منتظم.

- النخيل

تساعد بعض أنواع النخيل، مثل نخيل السيدة أو نخيل الخيزران، على امتصاص الرطوبة في الأماكن الرطبة مثل الحمام. الحفاظ على نظافة الأوراق من الغبار يزيد من فعالية تنقية الهواء ومنع تكوّن العفن على الجدران والأسطح.