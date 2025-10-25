الأراضي الفلسطينية تبدأ العمل بالتوقيت الشتوي فجر اليوم

فلسطين اليوم

بدأت الأراضي الفلسطينية في تمام الساعة الثانية فجراً اليوم السبت 25 أكتوبر 2025، العمل بالتوقيت الشتوي للعام 2025، حيث تم تأخير عقارب الساعة 60 دقيقة (ساعة واحدة) إلى الوراء، إيذانا بانتهاء العمل بالتوقيت الصيفي.

وكان مجلس الوزراء برام لله قرر بدء العمل بالتوقيت الشتوي، بتأخير عقارب الساعة 60 دقيقة إلى الوراء، اعتبارا من الساعة الثانية من فجر اليوم السبت 25/10/2025.

ويشار الى أن عدد من الهواتف المحمولة قامت بتغيير التوقيت الشتوي بتاخير عقارب الساعة فجر اليوم ، في حين استمرت هواتف أخرى العمل بالتوقيت القديم على ان يتم تغيير توقيتها مع "اسرائيل".