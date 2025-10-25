أسعار العملات
الصحة بغزة : لم تدخل أي شحنة دواء أو أجهزة أو معدات طبية منذ وقف إطلاق النار
أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم السبت 25 اكتوبر 2025 أن المنظومة الصحية في القطاع ما زالت تعاني ولم يحدث أي تغيير منذ وقف إطلاق النار.
واكدت الوزارة انه لم تدخل أي شحنة دواء أو أجهزة أو معدات طبية منذ وقف إطلاق النار ، مبيناً انه لم تدخل أي أجهزة طبية لإجراء الفحوصات والعمليات الجراحية الطارئة منذ وقف إطلاق النار.
وقالت ان 18500 مريض بحاجة للعلاج في الخارج أتموا إجراءات السفر وينتظرون الإذن بالخروج.