مستوطنون يهاجمون قاطفي الزيتون جنوب نابلس

فلسطين اليوم

هاجم مستوطنون متطرفون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت 25 أكتوبر 2025، قاطفي الزيتون في بلدة عقربا جنوب نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن ثلاثة مواطنين من بلدة قبلان أصيبوا بجروح طفيفة، عقب تعرضهم لهجوم من قبل مستوطنين، أثناء قطفهم ثمار الزيتون، في منطقة وادي الحج عيسى في أراضي عقربا.

وذكرت المصادر ذاتها، أن المستوطنين كانوا مسلحين، ويحملون أدوات حادة خلال الهجوم، ما اضطر المواطنين إلى ترك أراضيهم عنوة.

ويتعرض قاطفي الزيتون في محافظات الوطن لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين وجنود الاحتلال، ويمنعوهم من قطف ثمار الزيتون والوصول إلى أراضيهم في مناطق عدة.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن طواقمها رصدت ما مجموعه 158 اعتداء ضد قاطفي الزيتون منذ بداية الموسم الحالي، حيث نفذ جيش الاحتلال 17 اعتداء، فيما نفذ المستوطنون 141.