تفاصيل لقاء فتح وحماس بالقاهرة بشأن المرحلة المقبلة في غزة

فلسطين اليوم

قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، اليوم السبت 25 أكتوبر 2025، إن لقاء بين حركتي “فتح” و” حماس” في القاهرة، فتح الباب على مصراعيه، لتساؤلات بشأن إمكانية حدوث “توافقات” بشأن إدارة المرحلة المقبلة في قطاع غزة، خصوصاً في ظل بنود اتفاق وقف إطلاق النار.

ذلك الاتفاق الذي تسعى مصر لدفعه للأمام وتنفيذ مرحلته الثانية المرتبطة بترتيبات أمنية محلية ودولية بخلاف إدارية وأخرى متعلقة بنزع السلاح.

وقال مصدر فلسطيني مطلع للصحيفة، إن لقاء وفدي حركتي “حماس” و”فتح” الخميس، بالقاهرة، برعاية المخابرات المصرية، كان “إيجابياً”، وشهد “توافقاً في وجهات النظر، لا سيما بإدارة القطاع وتسلم السلطة مهامها”، لافتاً إلى أن نائب رئيس السلطة الفلسطينية، حسين الشيخ الذي شارك في الاجتماع، سيعود للرئيس محمود عباس لبلورة موقف قبل حوار موسع للفصائل خلال أيام قليلة بالقاهرة، وسوف “تشكل تفاهمات الحركتين دفعاً لنجاحه”.

وكانت قناة “القاهرة الإخبارية” الفضائية أشارت، أمس، إلى حدوث لقاء وفدي “حماس” و”فتح”، لبحث ما يتعلق بترتيبات ما بعد وقف الحرب في غزة.

ولم يصدر عن الحركتين تفاصيل بشأن مخرجات اللقاء الثنائي، الذي جاء وسط لقاءات عديدة أجراها رئيس المخابرات المصرية، اللواء حسن رشاد مع عدد من الفصائل الفلسطينية.

ووفقاً لبيان ختامي، الجمعة، صادر عن اجتماع لعدد من الفصائل الفلسطينية بالقاهرة، فإنه “تم بحث تطورات القضية الفلسطينية ومناقشة المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي ترامب لوقف الحرب على قطاع غزة (تشمل ترتيبات أمنية وإدارية)، وذلك في إطار التمهيد لعقد حوار وطني شامل لحماية المشروع الوطني واستعادة الوحدة الوطنية”.

واتفق المجتمعون على “دعم ومواصلة تنفيذ إجراءات اتفاق وقف إطلاق النار، وتسليم إدارة قطاع غزة إلى لجنة فلسطينية مؤقتة من أبناء القطاع تتشكل من المستقلين، وإنشاء لجنة دولية تشرف على تمويل وتنفيذ إعادة إعمار القطاع، مع التأكيد على وحدة النظام السياسي الفلسطيني والقرار الوطني المستقل”.

كما اتفقوا على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحفظ الأمن والاستقرار في كل أرجاء القطاع، مؤكدين أهمية استصدار قرار أممي بشأن القوات الأممية المؤقتة المزمع تشكيلها لمراقبة وقف إطلاق النار.

وانتهوا إلى “الدعوة إلى عقد اجتماع عاجل لكل القوى والفصائل الفلسطينية، للاتفاق على استراتيجية وطنية وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، بحيث تضم مكونات الشعب الفلسطيني وقواه الحية كافة”، دون تحديد موعد.

وتزامناً مع اجتماعات الخميس بالقاهرة، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة مع “مجلة تايم”، إنه سيتخذ قراراً بشأن حث إسرائيل على إطلاق سراح السياسي الفلسطيني الشهير مروان البرغوثي، المسجون منذ أكثر من 20 عاماً، والذي أحجمت إسرائيل مراراً عن إطلاق سراحه، والذي تجمعه علاقات جيدة مع قادة منافسين في “حماس” وفصائل أخرى، ويشبهه كثيرون في “فتح” بالرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.