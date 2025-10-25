الإغاثة الطبية: الخدمات الصحية لا تزال متعثرة بسبب استمرار شح الإمكانيات

فلسطين اليوم

قال مدير الإغاثة الطبية في غزة د. محمد أبو عفش، اليوم السبت 25 أكتوبر 2025، إنهم كانوا يأملون إدخال ما يلزم القطاع الصحي لكن المعاناة لا تزال مستمرة في قطاع غزة، بسبب ما دمره جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه الذي استمر لعامين.

وأشار د. أبو عفش في تصريح لقناة "الجزيرة" الفضائية، إلى أن الخدمات الصحية الأولية لا تزال متعثرة بسبب استمرار شح الإمكانيات، مضيفاً، أن العيادات المتنقلة والمستشفيات الميدانية ضرورة ملحة لسكان القطاع.

وتابع: "أملنا كبير في إدخال المعدات اللازمة والقطاع سيصبح أفضل مما كان عليه"، مضيفاً: "لا بد من إيجاد سياسات واضحة لإنعاش السكان خصوصا الأطفال".

وقالت وزارة الصحة بغزة إن 22 مستشفى من أصل 38 بالقطاع خرجت عن الخدمة بفعل الاستهدافات الإسرائيلية، وسط انهيار شبه كامل في النظام الصحي.

ومنذ بدئه حرب الإبادة على القطاع في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عمد جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى استهداف مستشفيات غزة ومنظومتها الصحية، وأخرج معظمها عن الخدمة، ما عرّض حياة المرضى والجرحى للخطر.