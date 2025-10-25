أمريكا تنشر مسيراتها فوق أجواء غزة لمراقبة الالتزام بوقف إطلاق النار

فلسطين اليوم

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نقلًا عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، أن الجيش الأميركي بدأ في تشغيل طائرات مسيّرة فوق قطاع غزة، بهدف مراقبة الالتزام بوقف إطلاق النار الجاري في المنطقة.

وذكر المسؤولون أن العملية تهدف إلى ضمان التزام كل من "إسرائيل" وحماس ببنود وقف إطلاق النار، الذي وصفوه بـ "الهش".

وأضافوا أن المقر الأمريكي المُقام في "كريات غات"، جنوب "تل أبيب"، مسؤول عن تشغيل الطائرات المسيرة ومسارها.

ووفق إذاعة جيش الاحتلال، فإن الطائرات المسيرة راقبت النشاط البري في القطاع، بموافقة إسرائيل، وهدفها هو إعطاء الأمريكيين وجهة نظر مستقلة حول غزة دون وساطة إسرائيلية.

وفي السياق ذاته، أفادت القناة الإسرائيلية 12 نقلًا عن مصادر مطلعة بأن "إسرائيل" مطالبة بالتنسيق المسبق مع الولايات المتحدة بشأن أي عمليات عسكرية في منطقة "الخط الأصفر"، وهي المنطقة الفاصلة بين القوات الإسرائيلية ومناطق قطاع غزة.

وكانت مصادر عبرية كشفت، أول أمس الخميس، عن تحذير أمريكي شديد اللهجة تم توجيهه إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بعد الأحداث الأخيرة، التي رافقت زيارة نائب الرئيس الأمريكي.

ونقلت القناة 12 العبرية عن مسؤول أمريكي رفيع قوله، إن هذه الأحداث "تزيد من قلق البيت الأبيض من أن سلوك الحكومة الإسرائيلية سيؤدي إلى انهيار الاتفاق في قطاع غزة".