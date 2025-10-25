طالع حالة طقس فلسطين اليوم السبت

فلسطين اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم السبت 25 أكتوبر 2025، أن يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

كما توقعت الأرصاد الجوية، أن يكون الجو في ساعات المساء والليل غائمًا جزئياً إلى صاف بارداً نسبياً في المناطق الجبلية ولطيفاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .