خارجية النرويج: لا غنى عن وجود الأونروا في قطاع غزة

فلسطين اليوم- وكالات

أكد نائب وزير الخارجية النرويجي، في تصريحات عاجلة اليوم الجمعة، أن قرار محكمة العدل الدولية شدد على أن دور وكالة "الأونروا" لا يمكن الاستغناء عنه، مشددًا على أهمية استمرار عملها لتلبية الاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة.

وأضاف أن هناك "تجانسًا واضحًا بين خطة ترمب وقرار المحكمة"، داعيًا إلى التحرك السريع لتوفير مستشفيات جديدة وزيادة عدد العاملين في الإغاثة داخل القطاع، نظرًا للكارثة الصحية والإنسانية المتفاقمة.

وأشار المسؤول النرويجي إلى أن "إسرائيل" استهدفت بشكل منهجي المستشفيات والطواقم الطبية، وأن الوقت لا يكفي لإغاثة كل سكان القطاع دون تحرك دولي سريع.

وأكد ضرورة إدخال الشاحنات والآليات الثقيلة لرفع الأنقاض، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه غزة والضفة الغربية، مضيفًا: "لا يمكن لأي دولة أن تعاقب المدنيين بحجة استهداف أهداف عسكرية".