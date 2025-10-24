الأونروا: وجودنا حيوي ولا بديل لنا في دعم سكان غزة

فلسطين اليوم- غزة

أكدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أن وجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما في قطاع غزة، أمر حيوي لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة للسكان.

وأشارت الوكالة في بيان لها اليوم الجمعة، إلى أن محكمة العدل الدولية أقرت بوضوح بأنه "لا يمكن لأي منظمة أن تحل مكان الأونروا في تقديم الدعم لسكان غزة"، في تأكيد قانوني على أهمية دور الوكالة وعدم قابليته للاستبدال.

وشددت الأونروا على استمرارها في تقديم الخدمات رغم التحديات، داعية المجتمع الدولي إلى زيادة الدعم المالي واللوجستي لضمان استمرار عملياتها الإنسانية.