الصحة العالمية: الوضع في غزة لا يزال كارثيًا والجوع يتفاقم

فلسطين اليوم- وكالات

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة لا تزال كارثية، رغم دخول بعض المساعدات خلال الفترة الماضية.

وأوضحت المنظمة أن الكميات التي تدخل القطاع "غير كافية إطلاقًا لتلبية الاحتياجات المتزايدة"، محذرة في الوقت ذاته من تفاقم أزمة الجوع بين السكان، بسبب النقص الحاد في الأغذية الأساسية.

وأشارت إلى أن استمرار الحصار وتعطيل دخول الإمدادات الحيوية يهددان حياة الآلاف، مؤكدة الحاجة العاجلة إلى ممرات إنسانية آمنة وضمان وصول المساعدات دون قيود.