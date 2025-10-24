مسؤولة أممية: النساء في غزة بحاجة ماسة لتلبية احتياجاتهن الأساسية

فلسطين اليوم- غزة

أكدت مسؤولة هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن النساء في قطاع غزة يعانين من نقص حاد في تلبية احتياجاتهن الأساسية، وسط الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يمر بها القطاع.

وأضافت أن هناك زيادة ملحوظة في دخول المساعدات إلى غزة، لكنها لا تزال أقل بكثير من حجم الاحتياجات الحقيقية للسكان، مما يستدعي تكثيف الجهود الدولية لتوفير الدعم اللازم.

وشددت على ضرورة التركيز على دعم النساء والفئات الضعيفة لضمان حصولهم على الخدمات الأساسية في ظل الأزمات المتواصلة.