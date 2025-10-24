الدفاع المدني يحذر النازحين من خطورة السكن في المباني المتضررة بفصل الشتاء

فلسطين اليوم- غزة

حذر الدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم، جميع النازحين من السكن في المباني التي تعرضت للقصف الإسرائيلي، خاصة تلك التي أصبحت آيلة للسقوط وخطيرة على حياة السكان.

وجاء التحذير بعد أن شهدت منطقة شارع الصناعة في تل الهو جنوب مدينة غزة انهيار منزل تعرض لقصف دون سابق إنذار، حيث نجا عدد من المواطنين كانوا قد نزحوا إليه.

وأكد الدفاع المدني على خطورة بقاء النازحين في هذه المباني مع اقتراب فصل الشتاء وهطول الأمطار التي قد تؤدي إلى تصدع الجدران وانجراف التربة، مما يزيد من احتمالية انهيار المباني.

ودعا الدفاع المدني النازحين في مراكز الإيواء والخيام إلى تثبيت خيامهم جيدًا، خاصة تلك القريبة من الشواطئ، واستخدام أغطية بلاستيكية لمنع تسرب مياه الأمطار، مع ضرورة إنشاء قنوات لتصريف المياه بعيدًا عن أماكن السكن.

وشدد البيان على أهمية توفير الملابس الشتوية للأطفال، مع التحذير من إشعال النيران داخل الخيام المغلقة حفاظًا على سلامتهم.

هذا ويحث الدفاع المدني الجميع على اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر خلال الفترة القادمة لضمان سلامة الأهالي في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع.